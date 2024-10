Il primo compleanno milanista: tanti auguri Tammy Abraham!

È l'ultimo arrivato del calciomercato estivo, ma Tammy Abraham ci ha messo davvero poco tempo a entrare nel cuore dei tifosi rossoneri. L'assist all'esordio contro la Lazio, il gol nella prima a San Siro contro il Venezia e, in generale, una serie di ottime prestazioni come contributo alla causa milanista e atteggiamento sul terreno di gioco. Apparso sul sito ufficiale del club rossonero, ecco il video tributo per l'inglese rossonero, che oggi compie 27 anni.

Il video social.