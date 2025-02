Il pubblico fischia Neymar, lui segna subito dopo su corner e poi esulta guardandoli

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Neymar cancella le perplessità sul suo rientro calcistico in Brasile e dimostra di vivere una seconda giovinezza calcistica con la maglia del Santos. L'attaccante, ex Barcellona e Paris Saint Germain, ha realizzato due assist e un gol da calcio d'angolo nella vittoria per 3-0 sull'Internacional de Limeira che ha regalato alla propria squadra la qualificazione ai quarti del campionato dello stato di San Paolo. "Ho fatto un bel colpo e sono riuscito a segnare il primo gol in corner diretto della mia carriera", ha detto sorridendo la star brasiliana di 33 anni. "Il principe Neymar Jr è applaudito (ancora una volta) dai tifosi avversari: un gol storico!", ha scritto il Santos sui social. I tifosi avversari lo avevano fischiato poco prima dell'angolo, al ventisettesimo minuto della partita. Ma l'attaccante ha risposto piazzando la palla direttamente in rete per il 2-0 momentaneo.

Ha poi fornito due assist al suo compagno di squadra Tiquinho Soares. Il gol di Neymar è il secondo da quando è tornato al Santos all'inizio di febbraio e il 140mo sotto la maglia del suo club formativo, dove aveva esordito nel 2009 prima di passare al Barca. Lo scorso fine settimana, aveva trasformato un rigore e realizzato un assist ma sembrava ancora lontano dal suo livello. Perplessità smentite in campo. (ANSA).