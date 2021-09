Il punto sulla A femminile: il Sassuolo è l'anti-Juve, iI Milan deve ripartire

In attesa di Roma e Inter, che dovranno recuperare lo scontro diretto rinviato a causa di alcune sospette positività al Covid-19 in casa nerazzurra, è il Sassuolo l’anti-Juventus del campionato. In una giornata segnata anche dalla sospensione della sfida fra Sampdoria e Pomigliano, a causa del maltempo, infatti le neroverdi sono le uniche a tenere il passo delle bianconere.

La squadra di Montemurro fatica più del dovuto in casa contro l’Empoli, già capace lo scorso anno di mettere in difficoltà le campionesse in carica, riuscendo ad allungare la striscia di vittorie solo a metà ripresa grazie alla rete della solita Cristiana Girelli brava a girare di testa un cross di Rosucci dalla destra. Il colpo però lo piazza il Sassuolo che sbanca con un gol per tempo il campo del Milan: nel primo tempo è Kamila Dubcova a sbloccare la gara con una gran conclusione da dentro l’area di rigore, mentre nella ripresa su azione d’angolo arriva il raddoppio a firma della centrale Tamar Dongus.

Alle spalle delle prime muovono la classifica sia il Napoli che una ritrovata Fiorentina. Le azzurre pareggiano in casa dell’Hellas Verona per 0-0 in un delicato scontro salvezza con le gialloblù che muovono anch’esse la classifica e lasciano la Lazio ultima e solitaria con zero punti. Fragoroso il ritorno alla vittoria delle viola proprio contro le biancocelesti: un 6-1 tennistico che ha visto grandi protagoniste le attaccanti Daniela Sabatino, doppietta per lei, e Karin Lundin che si è portata a casa il pallone del match grazie alla sua tripletta. Della giovane Monecchi l’altro gol viola con le biancocelesti capaci solo di segnare il gol della bandiera con Andersen. Ora Morace rischia nonostante la società abbia riposto grande fiducia in lei.

4^ Giornata

Juventus-Empoli 1-0 (71' Girelli)

Milan-Sassuolo 0-2 (15' Dubcova, 55' Dongus)

Hellas Verona-Napoli 0-0

Lazio-Fiorentina 1-6 (10', 39' e 45+4' Lundin, 21' e 89' Sabatino, 68' Monnecchi; 74' Andersen)

Inter-Roma Rinviata a data da destinarsi

Sampdoria-Pomigliano Sospesa al 32° per maltempo

Classifica: Juventus 12, Sassuolo 12, Milan 9, Roma* 9, Inter* 9, Napoli 4, Fiorentina 3, Sampdoria* 3, Pomigliano* 1, Empoli 1, Hellas Verona 1, Lazio 0

* una gara in meno

Classifica marcatrici: Giacinti (Milan) 6, Lundin (Fiorentina) 4, Clelland (Sassuolo) 3, Girelli (Juventus) 3, Marinelli (Inter) 3