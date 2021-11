Il punto sulla Serie A Femminile: Milan al terzo posto dietro a Juve e Sassuolo

Continua la marcia trionfale della Juventus in vetta al campionato. La squadra bianconera infatti porta a 33 la striscia di vittorie consecutive e diventa la prima squadra, negli ultimi quindici anni, a vincere tutte le prime nove gare della stagione in Serie A. A tenere il passo della squadra di Montemurro restano Sassuolo e Milan che vincono con maggiore fatica le rispettive gare, con Roma e Inter a inseguire prima di uno scalino che separa in due la classifica. In coda sempre in fondo Lazio ed Hellas, mentre anche la Fiorentina deve iniziare a fare i conti con la zona retrocessione.

Andando con ordine la Juve strapazza la Lazio con un netto 5-0 in cui si mette in mostra Agnese Bonfantini alla prima doppietta in bianconere. Gli altri gol portano le firme di Hurtig e dei terzini Boattin e Nilden alle loro prime segnature in stagione. Dietro tiene il Sassuolo che ritrova finalmente la stella Haley Bugeja dopo l’infortunio: l’attaccante maltese firma il successo sul campo del Napoli, che esonera Pistolesi, e permette alle neroverdi di mantenere la seconda piazza. Terzo il Milan che vince a Pomigliano grazie a due reti – Grimshaw e Tucceri Cimini – nel primo quarto d’ora di gara. Le rossonere sono terze, ma non riescono a scrollarsi di dosso Roma e Inter: le giallorosse grazie a un gol di Annamaria Serturini, bestia nera della viola, battono di misura una Fiorentina in crisi, mentre le nerazzurre calano il pokerissimo – con Tatiana Bonetti protagonista – contro il malcapitato Hellas Verona.

Nella seconda parete della classifica – sono cinque i punti che separano la quinta posizione dalla sesta – muovono le acque solo Sampdoria ed Empoli che pareggiano per 2-2 e portano a casa un punto prezioso: le doriane per continuare a navigare a metà classifica senza patemi, le toscane invece per portarsi a quota 8 e uscire dalle ultime tre posizioni che valgono la retrocessione in Serie B. Con Lazio ed Hellas sempre più attardate, la lotta sembra comunque apertissima per almeno quattro squadre fra cui la Fiorentina vera sorpresa in negativo di queste prime nove giornate e ora ad appena due punti sul terzultimo posto.