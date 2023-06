Il retroscena di Ibra che ha spiazzato tutti: nessuno lo sapeva

Quella ieri sera a San Siro è stata una serata piena di emozioni e anche di parole, in particolare quelle di Zlatan Ibrahimovic che ha annunciato l'addio al calcio giocato. Una decisione di cui, come spiegato dallo stesso attaccante svedese, nessuno era a conoscenza, nemmeno la moglie e nemmeno i dirigenti del Milan: "È stata una giornata molto speciale per me. Non ho detto a nessuno che lasciavo il calcio. Alla società ho detto che dovevamo fare una cosa per l'ultima partita, ma non sapevano del ritiro. Ringrazio i giornalisti per la pazienza, adesso avrete meno lavoro... Da domani sono uomo libero da questo mondo. È stata una carriera lunga lunga. Sono orgoglioso e felice.

È durata tanto la carriera. Grazie a chi mi ha dato forza, adrenalina, emozione di continuare... Oggi ultimo giorno da professionista. Ringrazio il Milan per tutto quello che hanno fatto e tutti quelli con cui ho giocato, club e nazionali. Tutti sanno chi è importante per me, loro lo sanno. Futuro? Godiamo ora. È tutto là" ha dichiarato Ibra in conferenza stampa a San Siro.