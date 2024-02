Il rossonero Sinner trionfa a Rotterdam: da domani il primo italiano numero 3 del mondo

Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 500 di Rotterdam, in Olanda. Il fuoriclasse italiano, tifosissimo del Milan, ormai ci ha preso gusto e dopo la vittoria negli Australian Open si è ripetuto al primo torneo in cui è sceso in campo. In finale Sinner ha superato proprio un australiano, Alex De Minaur, sconfiggendolo in due set: 7-5. 6-4. A questo punto Sinner è costantemente ritenuto tra i migliori del mondo.

A confermarlo anche la classifica, da domani, infatti, Jannik Sinner sarà il primo italiano a occupare la terza posizione del ranking ATP: nessuno ce l'aveva fatta prima di lui. Davanti a lui il milanista Djokovic e lo spagnolo Alcaraz.