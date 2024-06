Il saluto social di Nsiala: "È giunta l’ora di dire addio a questa squadra". Lo aspettano i Rangers

Dopo tre anni con la Primavera rossonera Clinton Nsiala ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Milan per iniziare una nuova e stimolante avventura in carriera, che stando alle ultime notizie dovrebbe essere con ogni probabilità in Scozia ai Glasgow Rangers. Cardine della difesa di Ignazio Abate, in questo triennio in rossonero Nsiala ha totalizzato 69 presenze, 4 gol e 2 assist nel campionato Primavera, più le 18 in Youth League.

Uscito allo scoperto sui propri canali social nelle scorse ore, il classe 2004 ha deciso di salutare il Milan così: "È giunta l’ora di dire addio a questa squadra, lo faccio dopo tre anni di crescita personale e professionale. Una squadra che è diventata famiglia e che mi ha preso bambino e ora mi lascia uomo. Una squadra e un allenatore che ha creduto in me fino all’ultimo. A proposito di allenatore, @ignazioabate se ad oggi son quel che sono oltre ai miei piedi e il duro lavoro, è stato soprattuto grazie a te che hai creduto sempre in me e che continui a farlo. Sono orgoglioso di aver indossato la maglia del ACMilan. Grazie per il supporto. Grazie all’AC Milan. Il viaggio continua #NzambeInControl".