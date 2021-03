Il Secolo XIX: "La Samp teme ritardi in chiave Milan"

Omar Colley ha vissuto una vera e propria odissea, durata quasi due giorni, prima di raggiungere il ritiro della propria Nazionale in Gambia. Il difensore doriano, riferisce l'edizione odierna de Il Secolo XIX, è rimasto bloccato per diverse ore in Belgio, arrivando a destinazione a ridosso della delicatissima sfida contro l'Angola. La Samp è preoccupata, perché se un disguido simile dovesse verificarsi al ritorno le chance di vederlo titolare contro il Milan calerebbero vertiginosamente.