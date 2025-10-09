Il sindaco Gualtieri annuncia che anche lo stadio della Roma è vicino

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - "Siamo all'ultima tappa per lo stadio della Roma e vi posso assicurare che sarà uno degli stadi più belli del mondo". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante l'assemblea EFC in corso a Roma. "Non sarà solo un impianto sportivo, porterà con sé un'intera rigenerazione urbanistica con spazi verdi e spazi aperti per la cittadinanza", ha aggiunto. E poi ancora: "Vogliamo rigenerare spazi urbani e migliorare gli impianti per migliorare la città e con Roma e Lazio lavoriamo in questa direzione". (ANSA).