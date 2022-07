Il TAS respinge il ricorso, nessun club russo parteciperà alle coppe europee nel 2022-2023

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nessun club russo prenderà parte alla Champions League, all'Europa League e alla Conference League nella stagione 2022-2023. La decisione era stata presa a febbraio dall'UEFA a causa del conflitto in Ucraina ed è stata confermata oggi dalla Corte Arbitrale dello Sport (CAS), che ha respinto il ricorso presentato da Zenit, CSKA Mosca, Dinamo Mosca e Sochi. Respinto anche il ricorso della Federcalcio russa contro FIFA e UEFA: "Il collegio trova spiacevole che le attuali operazioni militari in Ucraina, per le quali squadre, club e giocatori russi non hanno alcuna responsabilità, abbiano avuto conseguenze così negative per loro e per il calcio russo in generale, ma queste conseguenze sono state controbilanciate dalla necessità di mantenere l'ordine e la sicurezza nell'organizzazione delle competizioni calcistiche nel resto del mondo " spiega il TAS nel comunicato stampa.