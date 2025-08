Il Torino e le cessioni dei big. Cairo: "Il Napoli ha venduto Kvara e Osimhen, il Milan ha ceduto Tonali e Theo"

vedi letture

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato oggi in conferenza stampa al fianco del nuovo tecnico Marco Baroni. In merito alla cessione dei big, tra cui quella di Samuele Ricci al Milan, il numero uno granata ha spiegato: "Quando arriveremo all'ambizione di tenere anche i big? Il Napoli che ha vinto due scudetti ha venduto Kvara e Osimhen. Anzi, ha dovuto venderli. Non è un tema che il Toro deve venderli perché non stanno bene qui, ma è il calcio che è cambiato. E' un tema di tutti, anche perché capita che se non li vendi, li perdi a zero: ricordiamo Skriniar, e quanti altri... Il Milan non è una grande squadra? E non ha venduto Tonali e Theo?" riporta tuttomercatoweb.com.

Questo invece il pensiero di Marco Baroni sulle cessioni di Ricci al Milan e di Milinkovic-Savic al Napoli: "Parto dalle cessioni di Vanja, che aveva un clausola, e di Ricci: non ci sono presupposti di tenere giocatori quando ci sono opportunità come queste. Sul mercato, stiamo facendo un percorso di conoscenza: la società sa benissimo di cosa la squadra necessiti e di cosa si può fare. Perderei solo energie se guardassi oltre al campo e ai giocatori, non lo faccio perché ho bisogno di tutte le energie e poi perché siccome ho un confronto quotidiano con la società, mi fermo a quello e non vado oltre. Io non indebolisco mai i miei giocatori, al massimo li rafforzo".