Il Torino ferma il Bologna: al Dall'Ara finisce 0-0

Gara priva di emozioni e di sussulti quella tra Bologna e Torino: al Dall'Ara rossoblù e granata non si fanno male e pareggiano 0-0. Secondo pareggio consecutivo per la squadra di Vincenzo Italiano che perde altri punti rispetto alla testa della classifica, pur rimanendo pienamente in corsa e in linea per l'Europa. Per la formazione di Baroni invece si tratta del quarto risultato utile consecutivo e la crisi di inizio stagione, nonostante manchi ancora un po' per essere sulla buona strada, sembra superata.

SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA NONA GIORNATA

MARTEDÌ 28 OTTOBRE

Lecce-Napoli 0-1

Atalanta-Milan 1-1

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE

Como-Verona 3-1

Juventus-Udinese 3-1

Roma-Parma 2-1

Bologna-Torino 0-0

Genoa-Cremonese 0-2

Inter-Fiorentina 3-0

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE

Cagliari-Sassuolo 18.30

Pisa-Lazio 20.45