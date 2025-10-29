Il Torino ferma il Bologna: al Dall'Ara finisce 0-0
Gara priva di emozioni e di sussulti quella tra Bologna e Torino: al Dall'Ara rossoblù e granata non si fanno male e pareggiano 0-0. Secondo pareggio consecutivo per la squadra di Vincenzo Italiano che perde altri punti rispetto alla testa della classifica, pur rimanendo pienamente in corsa e in linea per l'Europa. Per la formazione di Baroni invece si tratta del quarto risultato utile consecutivo e la crisi di inizio stagione, nonostante manchi ancora un po' per essere sulla buona strada, sembra superata.
SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA NONA GIORNATA
MARTEDÌ 28 OTTOBRE
Lecce-Napoli 0-1
Atalanta-Milan 1-1
MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE
Como-Verona 3-1
Juventus-Udinese 3-1
Roma-Parma 2-1
Bologna-Torino 0-0
Genoa-Cremonese 0-2
Inter-Fiorentina 3-0
GIOVEDÌ 30 OTTOBRE
Cagliari-Sassuolo 18.30
Pisa-Lazio 20.45
