Il Tribunale di Hong Kong dichiara la bancarotta di Yonghong Li

Torna a far parlare di sè Yonghong Li, l'imprenditore cinese che tra il 2017 e il 2018 è stato proprietario dell'AC Milan prima che il club venisse rilevato dal Fondo Elliott con cui non erano state rispettate le obbligazioni finanziarie della compravendita. Come riporta questo pomeriggio Calcio e Finanza, il Tribunale di Hong Kong ha dichiarato la bancarotta di Yonghong Li. Secondo quanto viene scritto, l'ex numero uno rossonero è stato dichiarato fallito per circa 250 milioni di euro.

Una decisione che arriva al termine di anni in cui lo stesso Li era stato rincorso da diversi creditori del mondo asiatico, legati anche all'acquisizione del Milan nel 2017. L'indiscrezione si conclude con l'informazione che nel mese di gennaio si terrà la prima udienza per la liquidazione di una delle holding adoperate per l'acquisto del Milan.