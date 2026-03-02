Serie A, il programma odierno: in campo tante sfide salvezza

Serie A, il programma odierno: in campo tante sfide salvezza
di Niccolò Crespi

SERIE A - IL PROGRAMMA DELLA 27^ GIORNATA

Venerdì 27 febbraio: Parma-Cagliari 1-1

Sabato 28 febbraio

Como-Lecce 3-1

Verona-Napoli 1-2

Inter-Genoa 2-0

Domenica 1 marzo

Cremonese-Milan 0-2

Sassuolo-Atalana 2-1

Torino-Lazio 2-0

Roma-Juventus 3-3

Lunedì 2 marzo

Pisa-Bologna 18.30

Udinese-Fiorentina 20.45