Serie A, il programma odierno: in campo tante sfide salvezza
SERIE A - IL PROGRAMMA DELLA 27^ GIORNATA
Venerdì 27 febbraio: Parma-Cagliari 1-1
Sabato 28 febbraio
Como-Lecce 3-1
Verona-Napoli 1-2
Inter-Genoa 2-0
Domenica 1 marzo
Cremonese-Milan 0-2
Sassuolo-Atalana 2-1
Torino-Lazio 2-0
Roma-Juventus 3-3
Lunedì 2 marzo
Pisa-Bologna 18.30
Udinese-Fiorentina 20.45
News
Dentro le parole di Tare e i desiderata di Allegri: è già calciomercato. Derby: Leao sia d'esempiodi Pietro Mazzara
