Milan Primavera, week end amaro: rossoneri sconfitti a Roma

vedi letture

Milan Primavera sconfitto contro la Roma. Di seguito la cronaca del match:

È più la Roma a fare la partita in avvio, ma la prima mezzora di gioco al Tre Fontane è essenzialmente di possesso giallorosso con pochi squilli. La prima opportunità giunge al 28' quando Morucci, lanciato in profondità, spreca a tu per tu contro Bouyer in uscita. I rossoneri replicano al 34', con l'appoggio centrale di Domniței per Scotti che vede la sua conclusione deviata. Sulla ripartenza seguente Almaviva mette alto da buona posizione. La Roma sblocca il punteggio al 38': ancora Almaviva conclude con un diagonale mancino, Bouyer respinge ma non trattiene e sulla ribattuta arriva Morucci a ribadire in rete.

Ritmi blandi anche in avvio di ripresa, che parte con un cambio nel Milan (Idrissi per Domniței). I ragazzi di Renna prendono coraggio e al 62' un destro potente di Mancioppi trova i pugni di Kilvinger. I padroni di casa rispondono con una chance di Della Rocca, fermato da un reattivo Bouyer. Il finale è teso e intenso, ma le occasioni latitano. All'81' guizzo di Borsani che mette in mezzo un bel cross mancino, ma l'inserimento di Scotti viene anticipato all'ultimo da Seck: nulla da fare sul corner successivo. I rossoneri attaccano con generosità fino al quinto minuto di recupero, senza però riuscire a cambiare il risultato che resta sull'1-0 per la Roma al triplice fischio.

IL TABELLINO

ROMA-MILAN 1-0

ROMA (3-4-3): Kilvinger; Seck, Mirra, Terlizzi; Litti (42'st Zinni), Bah (42'st Tumminelli), Panico (22'st Arduini), Carlaccini; Almaviva (22'st Della Rocca), Maccaroni (29'st Di Nunzio), Morucci. A disp.: Sbaccanti; Bonifazi, Nardin; Belmonte, Paratici, Scacchi. All.: Guidi.

MILAN (4-3-3): Bouyer; Nolli, E. Cissè, Cullotta, Borsani; Pandolfi (29'st M. Cissè), Mancioppi, Perera (43'st Tartaglia); Zaramella (25'st Petrone), Domniței (1'st Idrissi), Scotti. A disp.: Catalano; Del Forno, Mazzeo, Vechiu; Angelicchio, Geroli; Perina. All.: Renna.

Arbitro: Colelli di Ostia Lido.

Gol: 38' Morucci (R).

Ammoniti: 29' Panico (R), 14'st Mancioppi (M)