Il vice dell'ex ct del Belgio: "Sono sicuro che De Cuyper possa diventare il nuovo Maldini del Milan, ha un sinistro che spacca"

Dopo la vittoria dello Scudetto, a Napoli è partito il conto alla rovescia per poter accogliere un campione come Kevin De Bruyne fra le fila degli azzurri.

L'ex vice-commissario tecnico del Belgio ai tempi di Marc Wilmots, Vital Borkelmans, è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com per parlarci di lui e del prossimo sbarco in Serie A.

In cosa De Bruyne le dava l'impressione di essere un campione, rispetto ai compagni, nella quotidianità?

"Nel 2012, a soli 20 anni, schierato in posizione 7 come ala destra, è stato anche l'uomo che ha portato il Belgio ai Mondiali del 2014 in Brasile. Kevin è un giocatore che ha sempre alzato il suo livello e si è allenato molto su questo aspetto, così come sui calci piazzati. Dopo l'allenamento, continuava a migliorare fermandosi più di tutti. È un vero professionista e lo so perché l'ho aiutato in alcune situazioni".

De Cuyper al Milan come lo vedrebbe?

"De Cuyper è proprio il tipo di giocatore che mi piace. Anch'io occupavo quel ruolo e mi rivedo in lui per come interpreta il ruolo. Sono sicuro che De Cuyper possa diventare il nuovo Maldini del Milan, ha un sinistro che spacca".

Che ne pensa della crescita di De Ketelaere?

"Charles De Ketelaere è un giocatore che non dubita mai di sé stesso. Credo che abbia avuto la squadra e l'allenatore giusti ed è per questo che sta avendo una crescita così bella e positiva".