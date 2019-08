In 50mila per Milan-Brescia: secondo miglior risultato alla "prima" a San Siro

La partita col Brescia segnerà il secondo miglior risultato sugli spalti in una “prima” a San Siro dal 2010 a oggi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, gli oltre 50mila spettatori attesi sabato superano i debutti in casa delle stagioni di Allegri (compreso il 2011-12 con Ibra in campo e lo scudetto sul petto, quando ad assistere al 2-2 con la Lazio furono in 48.500) e quello del mercato faraonico di due anni fa. Solo la scorsa estate la risposta è stata superiore, con 57.789 tifosi al Meazza per Milan-Roma.