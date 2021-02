In migliaia fuori da San Siro prima del derby. Le autorità all'analisi dei video per le identificazioni

Nella giornata di ieri, prima del derby fra Milan e Inter, migliaia di tifosi di entrambe le squadre si sono ritrovati intorno a San Siro. Non si è registrato nessun momento di tensione, come spiega la Repubblica nella sua edizione milanese, ma il maxi assembramento ha comunque portato ad una violazione delle norme anti-Covid attualmente in vigore. Per questo motivo, spiega il quotidiano, le autorità stanno già visionando filmati e riprese dell'"evento" con l'obiettivo di identificare quante più persone possibile. E, come conseguenza, inviare le notifiche dei verbali da 400 euro ciascuno per violazione delle norme anti-Covid.