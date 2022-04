In questa stagione Giroud non è mai stato a secco per più di 4 partite

MilanNews.it

Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, l'attaccante del Milan Olivier Giroud non è mai stato a secco per più di 4 gare nel corso di questa stagione. Il francese, dopo aver vinto il big match contro il Napoli lo scorso 6 marzo, non ha centrato la porta con Empoli, Cagliari, Bologna e Torino. Pioli e tutti i tifosi rossoneri si augurano che il 9 possa ritrovare la via del gol domani sera contro il Genoa, già punito in Coppa Italia a gennaio.