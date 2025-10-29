Incidente Martinez, Marotta: "Siamo vicini alla famiglia della persona che è deceduta e siamo vicini al nostro giocatore che conosciamo benissimo"
(ANSA) - MILANO, 29 OTT - "E' un fatto grave, delicato. Siamo vicini alla famiglia della persona che è deceduta e siamo vicini al nostro giocatore che conosciamo benissimo". Lo dice il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, intervenuto in Triennale ad un evento sulle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, in merito all'incidente che ha visto coinvolto il giocatore dell'Inter Josep Martinez, che ieri ha investito e ucciso l'81enne Paolo Saibene che viaggiava su una carrozzina elettrica a Fenegrò (Como). "Sono disgrazie - aggiunge Marotta - che purtroppo fanno parte delle cose quotidiane. Speriamo che si possa trarre beneficio anche da questa tragica situazione". (ANSA).
