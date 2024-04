Incredibile al Mapei Stadium: due gol annullati a Chukwueze per questione di millimetri

Non è giornata per Samuel Chukwueze: La gioia per la seconda rete in Serie A del nigeriano è stata spezzata due volte e in entrambi i casi per questione di millimetri. Il nigeriano aveva segnato di testa la rete del momentaneo 2-1 al minuto 17', ma il fuorigioco ha spento immediatamente la gioia sua e dei tifosi del Milan con la bandierina dell'assistente dell'arbitro Massa alzata. Il controllo del VAR dà ragione al guardalinee poiché una parte della spalla è in offiside, ma la posizione irregolare sembra essere questione di pochissimi millimetri.

Nel secondo tempo, al 64' e sul risultato di 3-2, Chukwueze riceve da Florenzi in profondità e con un diagonale destro supera Consigli. Sembra completata una grande rimonta e invece la maledizione continua: il VAR segnala ancora una volta che una minima parte della spalla è avanti rispetto a Ruan Tressoldi, che sembrava inizialmente tenerlo in gioco. Sconfortato, Chukwueze verrà sostituito da Stefano Pioli subito dopo in luogo di Pulisic.