Incubo rossonero poi la luce di Leao: 2-1 Sassuolo all'intervallo

FINE PRIMO TEMPO - Finisce un primo tempo molto strano al Mapei Stadium. Inizio da incubo per i rossoneri che vanno sotto di due reti dopo dieci minuti: Milan in bambola a livello difensivo, Pinamonti e Laurientè puniscono. Il Diavolo a quel punto inizia a scuotersi e prova a buttarsi in avanti, più con le giocate dei singoli che con le idee. Consigli è miracoloso sul colpo di testa di Thiaw ma non può nulla sulla gicoata da campione di Rafa Leao che, al ventesimo, riapre la partita: saltati secchi due avversari e battuta a rete. La gara poi procede sul binario della confusione e delle ripartenze. La sensazione è che al Milan basti riordinarsi un minimo e riacquisire precisione. Ad ogni modo sono necessari 45 minuti in rimonta: 2-1 Sassuolo all'intervallo.

DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN

Data: domenica 14 aprile 2024

Ore: 15.00

Stadio: Mapei Stadium – Città del tricolore

TV: DAZN, zona DAZN

Web: MilanNews.it