"Indovina chi?" Tomori le sa tutte: il divertente gioco social del Milan

Dopo la sconfitta contro il Rennes, e il conseguente passaggio del turno in Europa League, dove i rossoneri incontreranno agli ottavi lo Slavia Praga, i ragazzi di Pioli si apprestano ora a preparare il delicato impegno di domenica sera, a San Siro contro l'Atalanta di Mister Gasperini. In questa settimana è tornato nuovamente ad allenarsi in gruppo, Fikayo Tomori, recuperato dopo il brutto infortunio subito a dicembre sul campo della Salernitana.

Apparso sul profilo instagram del Milan, il divertente gioco che vede protagonista il difensore inglese.