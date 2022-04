Infantino: "Gare più lunghe di 90 minuti? Gli spettatori pagano per un'ora e mezza di gioco"

MilanNews.it

Gianni Infantino, presidente della FIFA, non esclude la possibilità di aumentare la durata delle partite di calcio: "Dobbiamo fare una riflessione sul tempo effettivo di gioco", ha dichiarato a BeIN Sports. "C'è molto tempo perso in ogni partita. Se allo spettatore viene chiesto di pagare un biglietto per vedere 90 minuti di calcio e una partita dura invece 50 minuti, c'è qualcosa che deve essere rivisto. Non dico di giocare per 100 minuti, ma senza dubbio i minuti di recupero che un arbitro concede devono essere legati strettamente al tempo perso durante la partita".