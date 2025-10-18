Infortunati Milan: in quattro fuori domani, uno da valutare. Saelemaekers disponibile

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa sugli infortunati del Milan: "Abbiamo fuori Rabiot e Pulisic: difficilmente saranno a disposizione prima della prossima sosta. Estupinan non ci sarà domani. Da valutare Nkunku: non riesce a mettere la scarpa bene e quindi valutiamo tra oggi e domani. Jashari fuori. Saelemaekers disponibile. Abbiamo un numero di giocatori sufficiente per fare la partita di domani. Gli infortuni fanno parte della stagione, bisogna essere bravi a capire il momento ed è uno stimolo in più per fare di più".

Che squadra ha ritrovato dopo la sosta?

"Abbiamo fatto ieri il primo allenamento tutti insieme per la partita di domani. I ragazzi stanno bene, le partite dopo la sosta sono sempre un po' un'incognita. Da domani cominciamo un ciclo nuovo di 5 partite, è un mese importante. Domani è la prima partita di questa ciclo, bisogna essere bravi a fare una partita attenta. La Fiorentina ha fatto ottime prestazione indipendentemente dalla classifica. Per noi è un'opportunità per fare un altro passettino in avanti e una possibilità per consolidare la nostra classifica".

Pioli ha detto che il Milan ha subito più di quello che dicono i numeri:

"Abbiamo sicuramente subito in casa col Napoli in inferiorità numerica. In altre partite poi ci sono stati momenti in cui qualcosa lasci all'avversario, ad esempio a Torino sul cross di Kostic al 92esimo è stato molto bravo Gabbia e abbiamo rischiato di compromettere la partita. Ma le partite si giocano perché c'è un errore o per la bravura di un giocatore che fa una giocata importante. Noi dobbiamo continuare sapendo che ogni pallone è quello decisivo per raggiungere il nostro obiettivo. Non si può pensare al Milan che un pallone sbagliato ci fa perdere una partita. Un punto in meno nella stagione del Milan ci fa vincere o perdere lo scudetto o entrare o uscire dalla Champions".