Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra, ha reso noto la lista dei giocatori convocati per le sfide valide per la qualificazione al Mondiale del 2022: nell'elenco dell'allenatore inglese non è presente Fikayo Tomori. Il difensore rossonero, quindi, rimarrà a Milanello a disposizione di mister Pioli.