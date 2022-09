Inghilterra, Kane: "L'incontro con l'Italia non sarà assolutamente facile"

MilanNews.it

Harry Kane, attaccante dell'Inghilterra, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League in programma a San Siro contro l'Italia: "Sicuramente la determinazione ci caratterizza, dobbiamo tornare a giocare bene. Per quattro anni siamo stati formidabili e sappiamo che le ultime gare a giugno non sono state positive, ma ci stiamo preparando per gestire al meglio i due mesi che mancano alla Coppa del Mondo. L'incontro di domani non sarà assolutamente facile, ma vogliamo vincere questa gara anche per arrivare meglio al Mondiale".