Inghilterra, Southgate: "Giocare a San Siro sarà un grande onore"

© foto di Uefa/Image Sport

Gareth Southgate, CT dell'Inghilterra, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Nations League in programma contro l'Italia: "Questo è un torneo importantissimo e ci siamo già confrontati con due squadre fortissime. Dobbiamo migliorare dopo gli ultimi risultati e in vista del Mondiale, farlo qui a San Siro, in uno stadio iconico, sarà davvero un grande onore".