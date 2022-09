Inghilterra, Southgate: "Seguiamo la Serie A da vicino, ho visto il Derby di Milano"

MilanNews.it

Gareth Southgate, CT dell'Inghilterra, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Italia soffermandosi anche sulla Serie A: "Noi seguiamo la Serie A molto da vicino, sono stato in Italia due settimane fa e ho visto il derby e poi l'Udinese... Conosciamo bene i giocatori della Serie A e in estate seguiamo i giocatori delle altre nazionali".