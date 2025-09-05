Inghilterra, Tuchel su Loftus-Cheek: "È pieno di qualità, a volte non credo che sia consapevole di quanto sia forte "

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico dell'Inghilterra Thomas Tuchel ha parlato così di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan che è tornato in nazionale:"È sempre stato un piacere lavorare con lui e sono molto contento di aver avuto la possibilità di convocarlo. È una persona piacevole con cui stare, molto amichevole e molto educato, con un buon senso dell'umorismo.

È pieno di qualità e a volte non credo che sia consapevole di quanto sia forte e di quanto possa essere bravo, ma si inserisce perfettamente grazie al suo carattere e alle sue qualità e compete per un posto nel centrocampo ed è bello vedere che è in forma e non infortunato. Se rimane in salute, è sempre in lizza per fare colpo a livello internazionale" riporta tuttomercatoweb.com.