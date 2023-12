Inizia dicembre: il calendario del Milan, della femminile e della Primavera

Un mese intenso, ricco di occasioni importanti e incroci delicati. Dicembre si preannuncia infuocato e non concederà pause soprattutto ai rossoneri di Mister Pioli, in campo anche in mezzo alle festività, mentre chiudere l'anno nel miglior modo possibile è l'obiettivo comune anche di Prima Squadra Femminile e Primavera. Scopriamo insieme tutti i dettagli degli appuntamenti in programma nel periodo.

PRIMA SQUADRA MASCHILE

Cinque gare in campionato - tre impegni casalinghi e due trasferte delicate - e un match chiave nel palcoscenico europeo. Dicembre dirà tanto sulle ambizioni della formazione di Mister Pioli, in cerca di risultati importanti su tutti i fronti. Dall'avvio di mese contro la sorpresa Frosinone alla doppia trasferta tra Bergamo e Inghilterra, fino alla chiusura di 2023 contro il Sassuolo: in ballo punti pesanti e le sorti del girone di Champions League.

SERIE A

14ª giornata, Milan-Frosinone, sabato 2 dicembre 2023 ore 20.45 (DAZN/Sky) - San Siro

15ª giornata, Atalanta-Milan, sabato 9 dicembre 2023 ore 18.00 (DAZN) - Gewiss Stadium

16ª giornata, Milan-Monza, domenica 17 dicembre 2023 ore 12.30 (DAZN/Sky) - San Siro - BIGLIETTI

17ª giornata, Salernitana-Milan, venerdì 22 dicembre 2023 ore 20.45 (DAZN) - Stadio Arechi

18ª giornata, Milan-Sassuolo, sabato 30 dicembre 2023 ore 18.00 (DAZN/Sky) - San Siro

CHAMPIONS LEAGUE

6ª giornata, Newcastle-Milan, mercoledì 13 dicembre 2023 ore 21.00 - St James' Park

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Novembre ha portato diverse novità alla formazione guidata ora da Mister Corti, mentre si è chiusa la prima metà della regular season di campionato. Dicembre, dunque, vuole essere il mese della svolta e propone due impegni di spessore per cambiare marcia nel girone di ritorno. Prima la sfida sul campo della Roma capolista, poi sarà tempo di ospitare il Napoli al PUMA House of Football.

SERIE A FEMMINILE

10ª giornata, Roma-Milan, domenica 10 dicembre 2023 ore 12.30 (DAZN) - Stadio Tre Fontane

11ª giornata, Milan-Napoli, sabato 16 dicembre 2023 ore 12.30 (DAZN) - PUMA House of Football

PRIMAVERA

Campionato, Youth League e Coppa Italia. Per la Primavera di Mister Abate dicembre si preannuncia ricco di appuntamenti interessanti. Ipotecato il primato nel girone europeo, occhi puntati sulle sfide d'alta classifica di Primavera 1 contro Lazio e Inter - entrambe in trasferta - e sugli Ottavi di finale di coppa.

PRIMAVERA 1

12ª giornata, Lazio-Milan, sabato 2 dicembre 2023 ore 13.00 (Sportitalia) - Stadio Mirko Fersini

13ª giornata, Milan-Genoa, sabato 9 dicembre 2023 ore 13.00 (Sportitalia) - PUMA House of Football

14ª giornata, Inter-Milan, domenica 17 dicembre 2023 ore 11.00 (Sportitalia) - Konami Youth Development

15ª giornata, Milan-Hellas Verona, venerdì 22 dicembre 2023 ore 16.30 (Sportitalia) - PUMA House of Football

YOUTH LEAGUE

6ª giornata, Newcastle-Milan, mercoledì 13 dicembre ore 15.00 - Whitley Park

PRIMAVERA TIM CUP

Ottavi di finale, Empoli-Milan, mercoledì 6 dicembre ore 13.00 - CS Petroio