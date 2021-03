Insulti razzisti in Rangers-Slavia Praga, Kamara: "UEFA, luce verde al razzismo se non intervieni"

Dopo aver accusato il difensore dello Slavia Praga Ondrej Kudela di avergli rivolto epiteti razzisti nel corso del match di Europa League tenutosi lo scorso giovedì, il centrocampista dei Rangers Kamara ha voluto rilasciare una dichiarazione (tramite il suo avvocato) in risposta alla presa di posizione del ceco, che aveva respinto ogni accusa. Eccone i passaggi salienti, riportati da Sky Sports: "Il vile atto di razzismo di Ondrej Kudela ha avuto luogo in campo internazionale, e un mancato provvedimento della UEFA verrebbe interpretato come una luce verde al razzismo. Nel corso del match contro lo Slavia Praga, Kudela stava litigando con un mio compagno: io ho cercato di intervenire, lui mi ha risposto di stare zitto. Poi si è avvicinato e, coprendosi la bocca, mi ha detto: 'Sei una f*** scimmia, sai di esserlo. Kudela ha agito deliberatamente e in modo premeditato, e il mio compagno Bongani Zungu ha avvertito tutto ciò che ha detto". Va ricordato che in seguito all'accaduto la UEFA ha avviato un procedimento disciplinare, per accertare le responsabilità del difensore ceco.