Inter, Chivu dopo il ko contro l'Atl.Madrid: "Questa sconfitta può far male, è la seconda di fila. Il derby ci ha tolto energie"

Dopo la sconfitta in Champions League in casa dell'Atletico Madrid, Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha dichiarato: "Nel secondo tempo abbiamo reagito e siamo stati concreti ad attaccare la profondità - le sue parole riportate da gazzetta.it -. Avevamo un piano partita e non ha funzionato. Abbiamo avuto una reazione di rabbia e qualità secondo me, ma non siamo stati in grado di difendere il risultato fino alla fine. Questa sconfitta può far male, è la seconda di fila, non abbiamo raccolto nulla, siamo consapevoli di tutto. Dobbiamo diventare più cattivi e capire i momenti della partita.

Abbiamo provato a tamponare la qualità che aveva l'Atletico. Nel secondo tempo sono entrate forze nuove, nonostante questo abbiamo cercato di ottenere di più. I nuovi entrati potevano fare qualcosa di più nella gestione del pallone, metterci qualcosa in più. Faremo un'analisi di tutto. Il derby ci ha tolto delle energie. Io non posso rimproverare nulla".

