Verso Milan-Lazio: fuori Athekame, anche Gimenez non dovrebbe recuperare

Sabato contro la Lazio a San Siro, Massimiliano Allegri dovrà fare sicuramente a meno di Zachary Athekame, out per un problema muscolare. In casa rossonera, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, c'è poi poca fiducia di recuperare anche Santiago Gimenez, il quale non gioca dallo scorso 28 ottobre contro l'Atalanta.

Il centravanti messicano sta smaltendo un problema alla caviglia che lo sta tormentando da tempo, ma anche nella giornata di ieri ha lavorato a parte e dunque se oggi non rientrerà in gruppo sarà da escludere la possibilità di vederlo tra i convocati di Allegri per la gara casalinga di sabato contro la Lazio, valida per la 13^ giornata di Serie A.

