Verso Milan-Lazio: fuori Athekame, anche Gimenez non dovrebbe recuperare
MilanNews.it
Sabato contro la Lazio a San Siro, Massimiliano Allegri dovrà fare sicuramente a meno di Zachary Athekame, out per un problema muscolare. In casa rossonera, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, c'è poi poca fiducia di recuperare anche Santiago Gimenez, il quale non gioca dallo scorso 28 ottobre contro l'Atalanta.
Il centravanti messicano sta smaltendo un problema alla caviglia che lo sta tormentando da tempo, ma anche nella giornata di ieri ha lavorato a parte e dunque se oggi non rientrerà in gruppo sarà da escludere la possibilità di vederlo tra i convocati di Allegri per la gara casalinga di sabato contro la Lazio, valida per la 13^ giornata di Serie A.
Pubblicità
News
Rabiot su Modric: "Mi stupisce per la voglia che mette in campo ogni giorno. Ama il calcio come un bambino"
Perth: il viaggio assurdo sarà cancellato. Maignan: l’aumento parta da gennaio 2025. Tirare per i capelli é consentito dalle regole?di Franco Ordine
Le più lette
2 Perth: il viaggio assurdo sarà cancellato. Maignan: l’aumento parta da gennaio 2025. Tirare per i capelli é consentito dalle regole?
3 Viviano: "Ho sentito gente che parla di portieri invertiti, ma Maignan ce l'ha il Milan. È un fattore..."
4 Rabiot rivela: "A inizio mercato Allegri mi aveva detto: 'Vediamo cosa succede'. E qualcosa è successo davvero"
Primo Piano
Rabiot: "Sono arrivato al Milan al momento giusto, ci sono tutte le componenti per vincere. Ecco cosa mi piace di Allegri"
Il Milan viaggia a ritmo Scudetto. Ma ci può riuscire per tutta la stagione? Sì, se il mercato aiutasse
Carlo PellegattiSolo Allegri ci può riuscire. Maignan, il pasticciaccio brutto di via Aldo Rossi. La lezione di Berlusconi e Galliani. Il Como vola. Perth… vi prego!
Antonio VitielloMaignan fa piangere Calha. Dominio nei derby. Ora serve urgentemente il rinnovo. C’è un rischio clamoroso
Pietro MazzaraBrutti ma vincenti? Va benissimo. La dirigenza torni da Maignan con il rinnovo. Storari sabato vieterà anche i cellulari?
Avere un portiere forte sembra quasi essere una colpa: non cascateci. Dirigenza: Maignan va rinnovato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com