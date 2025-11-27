Boniek sulla corsa scudetto: "Sarà una lotta tra Milan, Inter, Napoli e Roma"

Zbigniew Boniek, ex giocatore della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nella quale ha detto la sua anche sulla corsa scudetto in Serie A: "Sarà una lotta tra Milan, Inter, Napoli e Roma. Gasperini è uno davvero bravo. La Juve deve giocare un po’ meglio". In merito al massimo campionato italiano e al VAR, il polacco ha dichiarato: "Serie A? Una volta era una religione, tutti in campo la domenica alle 3 del pomeriggio, gli stadi pieni. Nelle infrastrutture non siete andati avanti come altrove. In Polonia noi giocavamo su campi di patate.

VAR? La Polonia fu il primo paese ad adottarla, ma non ne sono entusiasta. Non puoi rinunciare a quello che gli occhi di un arbitro possono vedere. Non cessano le polemiche, oggi sono diverse, si litiga sui centimetri".

