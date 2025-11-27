Rabiot su Leao: "Ora fa anche le scivolate in fase difensiva. E' bello vedere un talento come lui che si sacrifica per la squadra"

vedi letture

Adrien Rabiot, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha rilasciato queste parole su Rafael Leao e Luka Modric: "Leao in allenamento si impegna molto e oggi (ieri, ndr) per esempio ha fatto alcune scivolate in fase difensiva per recuperare il pallone: è bello vedere un talento come lui che si sacrifica per la squadra. Rispetto a quando ero alla Juve, è migliorato tanto.

Modric? È una persona semplice e ama il calcio come un bambino. A centrocampo con lui mi sono trovato molto bene fin dal primo giorno perché ha qualità, visione del gioco, ma dà un grande contributo anche in fase di riconquista del pallone, correndo ed entrando deciso quando deve. È un giocatore straordinario che mi stupisce per la voglia che, a 40 anni, mette in campo ogni giorno. Lo ammiro molto: quando avrò la sua età, spero di avere ancora passione".