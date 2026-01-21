Inter, Chivu: "Siamo pronti ad accettare di giocare i playoff"

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - "Siamo pronti ad accettare di giocare i playoff. Il rammarico è sulle partite contro Liverpool e Atletico Madrid, forse non stasera. Mi prendo il coraggio di giocare a viso aperto, poi l'Arsenal è forte per tecnica in velocità, per intensità, per il modo di attaccare le linee, nelle seconde palle. Sono forti, abbiamo provato a stare in gara e abbiamo fatto una buona prestazione". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, commentando a Sky Sport la sconfitta contro l'Arsenal. "Potevamo andare sul 2-1 ma questo non vuol dire che avremmo vinto.

Siamo stati sfortunati sul gol che ha preso la traversa ed è finita sulla testa loro. Nel secondo tempo, invece, abbiamo fatto fatica, loro hanno alzato il livello di umiltà perché nel primo erano stati un po' meno umili. L'Arsenal mi ha impressionato più di altre squadre. La Premier come intensità è veramente top, in Italia non siamo abituati. Sto provando a mettere questa cosa ma non è facile". (ANSA).