MN - Milan, è fatta per Onstein: domani la firma, giocherà nel Milan Futuro

Milan, è fatta per Onstein: domani la firma, giocherà nel Milan Futuro

Il Milan Futuro ha chiuso un nuovo acquisto in difesa: si tratta di Juwensley Onstein, giocatore classe 2007 del Genk. Il centrale olandese, che attualmente milita nella squadra riserve Jong Genk (compete nella Challenger Pro League, la seconda divisione belga), firmerà domani il suo nuovo contratto con il club di via Aldo Rossi e poi potrà unirsi ufficialmente alla squadra di Massimo Oddo.

Nato il 7 ottobre 2007, Onstein ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili dell'Ajax, poi nel 2023 è passato al Genk con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Il giovane difensore olandese, dotato di un fisico imponente e di una buona qualità in fase di impostazione, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio olandese.

di Antonio Vitiello