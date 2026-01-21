Si sta studiando la modifica della regola del fuorigioco: la conferma dell'Aia
(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "La situazione da campo era complicata, ma è stata giusta la revisione e la revocazione del calcio di rigore". Così Mauro Tonolini, ex arbitro e oggi componente CAN, parla a Open Var, format di DAZN, FIGC, AIA con la collaborazione della Lega Serie A in esclusiva su DAZN ogni martedì pomeriggio, commenta il penalty assegnato da Massa alla Juventus nella gara con il Cagliari, poi tolto a seguito della revisione al monitor. "Si vede bene dalla revisione come Mazzitelli anticipi Miretti che poi calcia il giocatore del Cagliari, quindi è giusto togliere il rigore - ha spiegato -.
Ci è piaciuta anche la tranquillità con la quale è stata approcciata la revisione". Tonolini ha poi definito "molto positivo" il weekend di Serie A appena concluso, mentre soffermandosi sulla possibilità che cambi la regola del fuorigioco ha concluso: "E' una modifica che si sta studiando, qualora passasse agevolerebbe notevolmente la fase offensiva delle squadre". (ANSA).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan