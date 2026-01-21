Si sta studiando la modifica della regola del fuorigioco: la conferma dell'Aia

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "La situazione da campo era complicata, ma è stata giusta la revisione e la revocazione del calcio di rigore". Così Mauro Tonolini, ex arbitro e oggi componente CAN, parla a Open Var, format di DAZN, FIGC, AIA con la collaborazione della Lega Serie A in esclusiva su DAZN ogni martedì pomeriggio, commenta il penalty assegnato da Massa alla Juventus nella gara con il Cagliari, poi tolto a seguito della revisione al monitor. "Si vede bene dalla revisione come Mazzitelli anticipi Miretti che poi calcia il giocatore del Cagliari, quindi è giusto togliere il rigore - ha spiegato -.

Ci è piaciuta anche la tranquillità con la quale è stata approcciata la revisione". Tonolini ha poi definito "molto positivo" il weekend di Serie A appena concluso, mentre soffermandosi sulla possibilità che cambi la regola del fuorigioco ha concluso: "E' una modifica che si sta studiando, qualora passasse agevolerebbe notevolmente la fase offensiva delle squadre". (ANSA).