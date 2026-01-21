Cruciani: “Alla fine le partite non perse peseranno. L’unico passo falso di Allegri è stato…”
Durante l'ultima puntata del podcast Cose Scomode, così Giuseppe Cruciani ha parlato della stagione del Milan fino a questo momento e del lavoro di Allegri:
“L’unico passo falso di Allegri fino ad ora, perchè ricordiamo che ha perso solo 1 partita, la prima, e ha fatto 20 risultati utili consecutivi, certo che poi ci sono le partite in cui il Milan ha giocato male, è evidente che magari qualche partita meritava anche di perderla, però resta il fatto che non le ha perse. Questo alla fine peserà. L’unico passo falso di Allegri è stato la Coppa Italia perchè la sconfitta con la Lazio a Roma, in un anno in cui non hai le coppe, poteva essere un obiettivo”
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
