Viviano: “Giù il cappello per il lavoro di Allegri, poi può piacere o meno”
Durante l'ultima puntata del podcast Cose Scomode, ha parlato Viviano, ex portiere di Sampdoria e Fiorentina tra le altre, del lavoro di Allegri fino a questo momento. Queste le sue parole:
“La fortuna è un fattore che aiuta i vincenti. Io, nonostante non sia un grandissimo estimatore del tipo di calcio che fa Allegri, odio chi dice che ha solo culo perché non è vero niente. Allegri inanzitutto ha rigirato una situazione completamente disastrata dopo poco tempo, la comunicazione è migliorata, non ci sono problemi che c’erano tutte le settimane, una volta Theo, una volta quello, una volta l’altro, i risultati ci sono quindi bisogna solo togliersi il cappello. Poi dopo ci sta che a uno piaccia più una cosa rispetto ad un’altra”
