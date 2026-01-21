Baiano promuove Allegri: "Un grande lavoro, le big vanno allenate così"

vedi letture

Francesco Baiano, ospite di TMW Radio durante Maracanà, ha parlato così del momento del Milan e del lavoro di Massimiliano Allegri: "Un grande lavoro. Ci sono antipatie e simpatie...come si fa a criticare uno che quando prende le squadre, le porta sempre a lottare? Poi vince solo una.

Allegri anche quando vince non va bene, ma cosa deve fare? Le sue squadre, si sa, non fanno calcio spettacolo. A lui interessa solo il risultato, ed ha ragione. E le big vanno allenate così, contano solo i risultati. Chi parla di calcio spettacolo non sa fare l'allenatore".