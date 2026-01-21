Sabatini: "Maignan resta al Milan perchè Allegri lo convince, Rabiot arriva al Milan per 7 milioni, Saelemaekers l'ha voluto trattenere"

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha parlato cosi dell'allenatore del Milan Massimiliano Allegri. Queste le sue parole:

“Quando tutti dicono, che è la verità, che il Milan è più forte dell’anno scorso, trovatemi il paradosso perchè il Milan ha guadagnato 60/70 milioni eppure è meglio dell’anno scorso. Ve lo dico io perchè, perchè Maignan resta al Milan perchè Allegri lo convince, Rabiot arriva al Milan per 7 milioni che se ce li avevo lo compravo io e poi me lo rivendevo io, perchè Saelemaekers per due anni è andato in giro e invece lui lo ha voluto trattenere. Questo è l’allenatore protagonista, che è un mix tra risultatisti e giochisti che è solo una distinzione per fare caciara da chi vuole farla”