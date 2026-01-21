Fullkrug trascinatore, torna virale un suo discorso con la Germania: "Se c'è da soffrire, soffriamo"
Niclas Fullkrug si è già preso il Milan. L'attaccante tedesco è già entrato nel cuore dei tifosi rossoneri per la sua voglia di scendere in campo, nonostante acciacchi fisici e furti extracampo. Il gol contro il Lecce è stata la ciliegina sulla torta.
Il suo spirito di sacrificio, però, non è nuovo. Anche con la maglia della Germania è sempre stato un trascinatore. Nella serie All or Nothing è tornato virale uno spezzone in cui caricava i suoi compagni prima di una gara del Mondiale in Qatar: "Oggi vogliamo vincere la nostra prima partita qui Una vittoria importantissima, vinceremo al 100%. Come vinceemo? Essendo pronti. Se c'è da correre, corriamo. Se c'è da soffrire, soffriamo".
