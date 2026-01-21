Champions League, i risultati delle italiane: vince la Juve, crollo Atalanta

La Juve non fallisce l'obiettivo: batte il Benfica, sale a 12 punti ed è aritmeticamente certa di giocare (almeno) i playoff. Primo tempo poco brillante, poi la mossa di Spalletti di accentrare McKennie paga. Nella ripresa Thuram sblocca la partita, proprio McKennie raddoppia su assist di David. E nel finale Pavlidis sbaglia un rigore. Bianconeri al 15° posto, appena dietro l'Inter con gli stessi punti.

Mentre l'Atalanta, nonostante la sconfitta è certa di giocare i playoff ma vede allontanarsi la possibilità di passare direttamente agli ottavi. L’Atalanta perde in casa, rimontata dall’Athletic, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio (Scamacca) e in controllo totale del match. Nella ripresa, dal 58’ al 74’ l’Atalanta si spegne e i baschi segnano con Guruzeta, Serrano e Navarro. Krstovic la riapre ma non basta.

CHAMPIONS LEAGUE, I RISULTATI DI STASERA

Galatasaray-Atletico Madrid 1-1

4’ Simeone (A), 20’ aut. Llorente (G)

Qarabag-Eintracht Francoforte 3-2

4’ e 80’ Duran (Q), 10’ Uzun (E), 78’ rig. Chaibi, 90’+4’ Mustafazada (Q)

Juventus-Benfica 2-0

55’ Thuram, 64’ McKennie

Atalanta-Athletic Club 2-3

16’ Scamacca (AT), 58’ Guruzeta (AC), 70’ Serrano (AC), 73’ Navarro (AC), 88’ Krstovic (AT)

Marsiglia-Liverpool 0-3

45’+1’ Szoboslai, 72’ Frimpong, 90’+3’ Gakpo

Slavia Praga-Barcellona 2-4

10’ Kusej (S), 34’ e 42’ Fermin (B), 44’ aut. Lewandowski (S), 63’ Dani Olmo (B), 71’ Lewandowski (B)

Bayern Monaco-Union SG 2-0

52’ e 55’ Kane

Chelsea-Pafos 1-0

77’ Caicedo

Newcastle-PSV Eindhoven 3-0

8’ Wissa, 30’ Gordon, 65’ Barnes

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Arsenal 21, dr +18

2. Bayern Monaco 15, dr +13

3. Real Madrid 15, dr +11

4. Liverpool 15, dr +6

5. Tottenham 14, dr +8

6. PSG 13, dr +10

7 Newcastle 13, dr +10

8. Chelsea 10, dr +6

9. Barcellona 10, dr +5

10. Sporting CP 13, dr +5

11. Manchester City 13, dr +4

12. Atlético Madrid 13, dr +3

13. Atalanta 13, dr +1

14. Inter 12, dr +6

15. Juventus 12, dr +4

16. Borussia Dortmund 11, dr +4

17. Galatasaray 10, dr 0

18. Qarabağ 10, dr -2

19. Olympique Marsiglia 9, dr 0

20. Bayer Leverkusen 9, dr -4

21. Monaco 9, dr -6

22. PSV 8, dr +4

23. Athletic Bilbao 5, dr -4

24. Olympiacos 8, dr -5

25. Napoli 8, dr -5

26. Copenhagen 8, dr -6

27. Club Brugge 7, dr -5

28. Bodø/Glimt 6, dr -2

29. Benfica 6, dr -4

30 Pafos 6, dr -6

31. Union Saint-Gilloise 6, dr -10

33. Ajax 6, dr -12

33. Eintracht Francoforte 4, dr -9

34. Slavia Praga 3, dr -11

35. Villarreal 2, dr -10

36. Kairat 1, dr -14