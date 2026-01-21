Champions League, i risultati delle italiane: vince la Juve, crollo Atalanta
La Juve non fallisce l'obiettivo: batte il Benfica, sale a 12 punti ed è aritmeticamente certa di giocare (almeno) i playoff. Primo tempo poco brillante, poi la mossa di Spalletti di accentrare McKennie paga. Nella ripresa Thuram sblocca la partita, proprio McKennie raddoppia su assist di David. E nel finale Pavlidis sbaglia un rigore. Bianconeri al 15° posto, appena dietro l'Inter con gli stessi punti.
Mentre l'Atalanta, nonostante la sconfitta è certa di giocare i playoff ma vede allontanarsi la possibilità di passare direttamente agli ottavi. L’Atalanta perde in casa, rimontata dall’Athletic, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio (Scamacca) e in controllo totale del match. Nella ripresa, dal 58’ al 74’ l’Atalanta si spegne e i baschi segnano con Guruzeta, Serrano e Navarro. Krstovic la riapre ma non basta.
CHAMPIONS LEAGUE, I RISULTATI DI STASERA
Galatasaray-Atletico Madrid 1-1
4’ Simeone (A), 20’ aut. Llorente (G)
Qarabag-Eintracht Francoforte 3-2
4’ e 80’ Duran (Q), 10’ Uzun (E), 78’ rig. Chaibi, 90’+4’ Mustafazada (Q)
Juventus-Benfica 2-0
55’ Thuram, 64’ McKennie
Atalanta-Athletic Club 2-3
16’ Scamacca (AT), 58’ Guruzeta (AC), 70’ Serrano (AC), 73’ Navarro (AC), 88’ Krstovic (AT)
Marsiglia-Liverpool 0-3
45’+1’ Szoboslai, 72’ Frimpong, 90’+3’ Gakpo
Slavia Praga-Barcellona 2-4
10’ Kusej (S), 34’ e 42’ Fermin (B), 44’ aut. Lewandowski (S), 63’ Dani Olmo (B), 71’ Lewandowski (B)
Bayern Monaco-Union SG 2-0
52’ e 55’ Kane
Chelsea-Pafos 1-0
77’ Caicedo
Newcastle-PSV Eindhoven 3-0
8’ Wissa, 30’ Gordon, 65’ Barnes
LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Arsenal 21, dr +18
2. Bayern Monaco 15, dr +13
3. Real Madrid 15, dr +11
4. Liverpool 15, dr +6
5. Tottenham 14, dr +8
6. PSG 13, dr +10
7 Newcastle 13, dr +10
8. Chelsea 10, dr +6
9. Barcellona 10, dr +5
10. Sporting CP 13, dr +5
11. Manchester City 13, dr +4
12. Atlético Madrid 13, dr +3
13. Atalanta 13, dr +1
14. Inter 12, dr +6
15. Juventus 12, dr +4
16. Borussia Dortmund 11, dr +4
17. Galatasaray 10, dr 0
18. Qarabağ 10, dr -2
19. Olympique Marsiglia 9, dr 0
20. Bayer Leverkusen 9, dr -4
21. Monaco 9, dr -6
22. PSV 8, dr +4
23. Athletic Bilbao 5, dr -4
24. Olympiacos 8, dr -5
25. Napoli 8, dr -5
26. Copenhagen 8, dr -6
27. Club Brugge 7, dr -5
28. Bodø/Glimt 6, dr -2
29. Benfica 6, dr -4
30 Pafos 6, dr -6
31. Union Saint-Gilloise 6, dr -10
33. Ajax 6, dr -12
33. Eintracht Francoforte 4, dr -9
34. Slavia Praga 3, dr -11
35. Villarreal 2, dr -10
36. Kairat 1, dr -14
