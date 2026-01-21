Milan, Rabiot dominante: il francese nel Team of the Week su FC 26

vedi letture

Dominante è la parola giusta per definire Adrien Rabiot e le sue prestazioni nell'ultimo periodo. Il francese ha deciso la sfida contro il Como con una doppietta e contro il Lecce ha guidato con grande sapienza il centrocampo vista l'assenza di Luka Modric. La EA Sports lo "ricompensa" inserendolo nel TOTW, la squdra della settimana, su FC 26.