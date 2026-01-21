Milan, Rabiot dominante: il francese nel Team of the Week su FC 26
Dominante è la parola giusta per definire Adrien Rabiot e le sue prestazioni nell'ultimo periodo. Il francese ha deciso la sfida contro il Como con una doppietta e contro il Lecce ha guidato con grande sapienza il centrocampo vista l'assenza di Luka Modric. La EA Sports lo "ricompensa" inserendolo nel TOTW, la squdra della settimana, su FC 26.
When the moment demanded it, they stepped up.— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) January 21, 2026
Team of the Week 19 is here in #FC26 pic.twitter.com/BYJQLD0Z2z
