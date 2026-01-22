Milan come il Napoli dell'anno scorso? Di Fusco: "Allegri sta sfruttando al massimo quello che ha"

Intervenuto così in diretta su TMW Radio, ecco il pensiero del giornalista Raffaele Di Fusco, che ha analizzato così il momento stagionale che sta vivendo il Milan, soffermandosi anche su Massimiliano Allegri. Un estratto delle sue parole:

"Miracolo il Milan lì? Miracolo no, ha la squadra. E' come parlare di miracolo dopo il decimo posto del Napoli. Sta sfruttando al massimo quello che ha".

LE PAROLE DI ALLEGRI POST MILAN-LECCE

"Vittoria fondamentale? Non so se inciderà la Champions o altro. So solo che stasera era impoirtante vincere. Il Lecce è una squadra che sta in partita: ha preso molti gol negli ultimi 20-25 minuti. Siamo stati bravi, soprattutto stasera ad avere una buona fase difensiva in costruzione di gioco. Nella ripresa dovevamo essere più lucidi e precisi e meno frenetici. Poi comunque, quando loro sono calati, abbiamo aumentato la velocità. Potevamo fare gol prima e su questo bisogna assolutamente migliorare. Füllkrug? Il fatto che non si sia fermato per il problema al piede significa che ha tanta voglia, che trasmette energia positiva. Poi siamo ancora troppo lontani da quello che è l'obiettivo. Si fa tanta fatica a costruire, ma quello che verrà va di nuovo costruito. Non bisogna esaltarsi, ma rimanere col giusto equilibrio. Bisogna pensare solamente a fare punti".