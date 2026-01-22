Ex Milan, Romagnoli-Lazio è crisi: il difensore verso il Qatar

Alessio Romagnoli, ex capitano del Milan e attuale (per ora) difensore della Lazio, vuole andare in Qatar all’Al-Saad allenato da Roberto Mancini. Il difensore biancoceleste infatti, avrebbe preso una netta posizione in merito al suo imminente futuro, accettando l'offerta e l’ok alla società per andare all’Al-Saad, squadra allenata da Roberto Mancini. L’italiano ex Milan non ha mai ricevuto una proposta di rinnovo del contratto, in scadenza il 30 giugno 2027.