Edoardo Bove torna a giocare: firma ufficialmente per il Watford

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Il Watford ha ufficializzato con un post sul proprio sito web l'ingaggio di Edoardo Bove. "Il 23enne ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo al Vicarage Road dopo che il suo contratto con l'As Roma è stato rescisso di comune accordo", scrive il club inglese. "Siamo lieti che Edoardo ci abbia scelto tra le tante opzioni che aveva a disposizione - ha detto Valon Behrami, assistente del direttore sportivo - Ciò testimonia il rapporto che abbiamo costruito con lui, la reputazione del club e l'ambizione del proprietario. Edoardo è un talento di alto livello e comprovato ed è qui per aiutarci a raggiungere l'obiettivo del proprietario, che è quello di lottare per un ritorno in Premier League".

"Vorrei ringraziare tutta la società del Watford per la calorosa accoglienza che ho ricevuto. Fin dal primo giorno mi hanno offerto le migliori condizioni possibili per compiere questo importante passo nella mia carriera. Non vedevo l'ora di tornare in campo e farlo con un club storico come il Watford mi riempie di immenso orgoglio", ha detto Bove. "Sono entusiasta di allenarmi con i miei nuovi compagni di squadra e di giocare, e non vedo l'ora di mostrare la mia gratitudine per la fiducia che è stata riposta in me", ha concluso l'ex Roma e Fiorentina. (ANSA).