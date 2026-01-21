Da Bierhoff e Ziege a Füllkrug: la tradizione tedesca del Milan

vedi letture

E' iniziata la settimana che porterà il Milan in casa della Roma, domenica sera alle 20.45. Detto questo, i rossoneri sono reduci da una vittoria importante contro il Lecce grazie a un gol decisivo di Niclas Füllkrug, su assist di Saelemaekers. I rossoneri mantengono così la seconda posizione in classifica dopo la 21ª giornata di Serie A, a -3 dalla vetta.

Füllkrug-Milan, altri tedeschi già decisivi in rossonero

Infatti, Niclas Füllkrug è diventato il terzo giocatore tedesco nella storia del Milan a realizzare un gol in Serie A, dopo Bierhoff (36 reti in campionato in rossonero) e Ziege (4). Prima di oggi, nei Top-5 campionati europei, l'attaccante non segnava dal 5 aprile scorso in Premier League con il West Ham (vs Bournemouth).

LE PAROLE DI ALLEGRI POST MILAN-LECCE

"Vittoria fondamentale? Non so se inciderà la Champions o altro. So solo che stasera era impoirtante vincere. Il Lecce è una squadra che sta in partita: ha preso molti gol negli ultimi 20-25 minuti. Siamo stati bravi, soprattutto stasera ad avere una buona fase difensiva in costruzione di gioco. Nella ripresa dovevamo essere più lucidi e precisi e meno frenetici. Poi comunque, quando loro sono calati, abbiamo aumentato la velocità. Potevamo fare gol prima e su questo bisogna assolutamente migliorare. Füllkrug? Il fatto che non si sia fermato per il problema al piede significa che ha tanta voglia, che trasmette energia positiva. Poi siamo ancora troppo lontani da quello che è l'obiettivo. Si fa tanta fatica a costruire, ma quello che verrà va di nuovo costruito. Non bisogna esaltarsi, ma rimanere col giusto equilibrio. Bisogna pensare solamente a fare punti".